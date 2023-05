Klingenpride 2023 in Solingen Miteinander ins Gespräch kommen

Unter dem Motto „Grenzen überwinden. Menschen verbinden.“ steht der diesjährige Klingenpride im Südpark. Die Veranstaltung am Samstag, 29. Juli, beginnt um 15 Uhr, ein Höhepunkt wird am Abend gegen 23 Uhr in der Eissporthalle eine After-Show-Party mit den DJ‘s Esteban Lopez und Micky Friedmann. Gerechnet wird hier mit rund 2500 Zuschauern. Der Eintritt hierzu kostet im Vorverkauf zehn, an der Abendkasse 15 Euro. Die Schirmherrin des Klingenpride ist wie im Vorjahr Claudia Roth. Sie ist die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie Abgeordnete des Deutschen Bundestages.