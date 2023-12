Nach Verurteilung im Indizienprozess Angeklagter tot im Gefängnis aufgefunden

Nur drei Tage nach Abschluss des Prozesses am Landgericht Wuppertal ist der Mann in Untersuchungshaft gestorben. Dessen Rechtsanwalt und die Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel bestätigen auf Anfrage seinen Tod. Der 64-Jährige sei am Sonntagmorgen in seinem Haftraum leblos aufgefunden worden. Die Behörden gehen von einem Suizid aus – die Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.