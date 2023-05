WDR-Doku zum Jahrestag „Hört uns zu!“ – Wie der Anschlag von Solingen immer noch nachwirkt

Laschet erinnert an die inzwischen verstorbene Mevlüde Genç, die Großmutter der Mädchen, die auch ihre beiden Töchter bei dem Anschlag verloren hat. „Das Besondere an ihr war, dass sie schon am Tag nach der Tat zur Versöhnung aufgerufen hat“, sagt Laschet in der Doku. Doch Odabaşi fragt, warum Opfer von Gewalt auch noch die Versöhnung übernehmen müssen. Er wünscht sich, dass nicht nur an Jahrestagen über Rassismus gesprochen wird. „Rassismus beginnt im Alltag mit vielen Kleinigkeiten“, sagt er. „Es ist ganz wichtig, dass wir nicht erst über Rassismus reden, wenn Menschen sterben.“ In der Doku spricht Odabaşi den Zuschauer immer wieder direkt an: „Versteh‘ mich nicht falsch“, sagt er, „du hast diese Taten nicht begangen, aber Vorurteile und Ablehnung sind wie Brandbeschleuniger, der in falschen Händen landet.“