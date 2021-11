Prozess gegen Solinger : Opfer verweigert vor Gericht die Aussage

Solingen/Wuppertal Ein 22-Jähriger soll zu Beginn dieses Jahres von mehreren Angeklagten an der Hasselstraße beraubt und zudem geschlagen worden sein.

Könnte es sein, dass die jetzt am Landgericht Wuppertal wegen besonders schwerem Raub angeklagte Freundes-Clique in einem anderen Film mitgespielt hat als in dem, den der Staatsanwalt in der Anklage schilderte? Die vier Solinger im Alter zwischen 21 und 25 Jahren sollen am 28. Januar in der Hasselstraße einen 22-jährigen Gerüstbauer abgefangen haben, als er einer 22-Jährigen aus der Clique eine angesagte Jacke und eine Goldkette für 1600 Euro in bar abkaufen wollte.