Opladener Fall am Landgericht Köln : Prozess um Messerattacke auf Berufsschulparkplatz

Leverkusen/Köln Den Angriff im Oktober 2021 auf einen Schüler des Opladener Berufskollegs hat der 22-jährige Angeklagte zwar gestanden. Die Zeugen allerdings verwickelten sich am ersten Prozesstag in Widersprüche.

Zumindest kann sich die Kammer darum bemühen, nachdem die Angaben von Zeugen, die das dramatische Geschehen am 6. Oktober kurz nach 13 Uhr beobachtet hatten, in sich alles andere als schlüssig waren. Zunächst will ein Zeuge gesehen haben, wie der Angeklagte das Messer in den Bauch das Opfers gerammt hat. So hat er es kurz nach seinen Beobachtungen der Polizei zu Protokoll gegeben. Vor Gericht sagte er nun aber aus, dass er kein Messer erkannt habe.

„Alles hat sich in Sekunden abgespielt“, erzählte eine Mitschülerin, die das Geschehen beobachtet hatte. Sie sah, wie das Opfer vom Parkplatz in Richtung Rennbaumstraße lief und zunächst noch in der Lage war, selbst den Notarzt zu rufen. Dann verließen ihn die Kräfte, er fiel auf die Straße. Der Täter lief in die andere Richtung weg. Er will eigenen Angaben zufolge gar nicht bemerkt haben, dass er eine so schwere Verletzung verursacht hatte. Erst am Abend hatte er sich mit einer Rechtsanwältin auf der Opladener Polizeiwache gemeldet.