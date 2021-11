Solingens Platzierung im Städteranking : Rechtzeitig gegen den Negativ-Trend vorgehen

Meinung Solingen Im Städteranking sackt Solingen in diesem Jahr etwas ab. Gerade in Bezug auf einen Entwicklungs-Trend können daran Möglichkeiten und Risiken abgelesen werden.

Beim Ranking der 70 kreisfreien Großstädte in Deutschland von WirtschaftsWoche, ImmoScout24 und IW Consult Kostenpflichtiger Inhalt hat eine kleinere Großstadt wie Solingen kaum eine Chance auf eine Top-Platzierung. Das ist vollkommen in Ordnung, denn wie die städtische Wirtschaftsförderung in einem Statement dazu bemerkte, ist das auch nicht der Anspruch. Ein Vergleich mit den „Top Ten“ oder auch Top-Zwanzig-Platzierten wäre daher vergleichsweise sinnlos.