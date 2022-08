Solinger vor Gericht : Eine Anklageschrift mit 22 Taten

Solingen Raub, Bedrohung und Körperverletzung: Das wirft die Staatsanwaltschaft einem 42-jährigen aus Solingen vor. Der Angeklagte sieht die Sache anders: Er selbst sei es gewesen, der bedroht und beleidigt worden sei.

Möglicherweise ist eine bei ihm festgestellte Schizophrenie die Erklärung dafür, dass die eigene Schilderung der Geschehnisse abwich von dem, was ihm in der Anklageschrift vorgeworfen wurde.

Dazu gehörte auch eine Auseinandersetzung in der Caritas-Notschlafstelle, inmitten derer der Mann auf einen dort Angestellten mit einem Messer zugelaufen sein soll mit den Worten: „Ich steche Dich ab.“ Das wollte der Angeklagte so nicht stehen lassen: Er selbst sei es gewesen, der von dem Mitarbeiter mit einem Schlagstock bedroht worden sei. Die Beleidigung einer Tante mit unflätigen Ausdrücken räumte er zwar ein, aber auch hier sei es so gewesen, dass die Frau ihn zuvor „niedergemacht“ habe. „Sie maßregelt mich und spielt meine Mutter gegen mich aus“, spricht der 42-Jährige über komplizierte familiäre Verhältnisse. Die Tante sei es auch gewesen, die ihn zu einer AfD-Veranstaltung mitgenommen habe. Daraufhin habe er Probleme mit seinen Freunden bekommen, die hätten ihn fortan gemieden. Noch bei seiner Mutter lebend, habe die ihn rausgeworfen. Deshalb sei er obdachlos gewesen und in der Notschlafstelle gestrandet, zwischenzeitlich sei er auch in der Psychiatrie drei Monat in einem Bett festgebunden worden.