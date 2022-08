Gesenkschmiede : „Es war immer ein Miteinander“

Info

Geschichte Carl und August Hartkopf produzierten ab 1872 Rohlinge für Messer – ab 1888 an der Bismarckstraße. Später wurden hauptsächlich Scherenrohlinge hergestellt, gefolgt von Handwerkzeugen (ab 1970) und Teilen für den Maschinenbau. 1998 kam als zweiter Produktionsstandort die Messerschmiede Julius Kirschner & Sohn an der Lüneschloßstraße hinzu, 2005 dann der Spezialist für Haarscheren und Nagelzangen H + H Hartkopf an der Höher Straße (Asset Deal). Dieser Standort wurde 2014 aufgelöst.

Angebot Hartkopf ist spezialisiert auf „technisch anspruchsvolle kleine Schmiedeteile von zehn Gramm bis drei Kilo Gewicht mit engen Toleranzen“. Durch die „Mehrfachlage“ sei man auch gegenüber asiatischen Wettbewerbern konkurrenzfähig.