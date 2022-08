Clemens-Galerie in Solingen : Reparatur des Parkhauses könnte bald vorangehen

Solingen Das Parkhaus der Clemens-Galerien in Solingen ist noch immer gesperrt. In den kommenden Wochen soll ein benötigtes Ersatzteil kommen – zumindest hoffen Center-Management und Mieter darauf. Das Parkhaus ist seit April geschlossen.

Schon vor vier Monaten hatte das Lumen-Kino Alarm geschlagen: Durch das geschlossene Parkhaus der Clemens-Galerien würden die Gäste fernbleiben, so die Befürchtung. Die habe sich in den vergangenen Monaten bestätigt, wie Co-Geschäftsführer Meinolf Thies an eigenen Auswertungen festmacht. „In den ersten Wochen war es nicht so dramatisch, viele Leute wussten da auch noch nicht, dass das Parkhaus geschlossen ist“, sagt Thies mit Blick auf den April, in dem die Tiefgarage geschlossen wurde. Seitdem sei die Zahl der Gäste im Solinger Kino aber niedriger als normalerweise, so Thies.