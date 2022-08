Open-Air-Konzert in Solingen-Ohligs : 4000 Fans freuen sich auf Jan Delay

Der Hip-Hop- und Soul-Musiker Jan Delay kommt am Samstag nach Ohligs. Foto: Jörg Knappe (jkn)/Knappe, Jörg (jkn)

Solingen-Ohligs Am Samstag kommt mit Jan Delay eine musikalische Größe nach Ohligs. Anlass ist die Eröffnung des Restaurants Maku. Unternehmer Mirko Novakovic will mit dem Event auch zeigen: Große Konzerte sind in Solingen möglich.