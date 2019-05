Volkslauf in Solingen : Laufen fürs Leben auf der Trasse

Volkslauf in Solingen

Am Start zur Vereinsgründung: Die „Lebensläufer Bergisch Land“ (v.l.) Karin und Jürgen Weile, Heike und Michael Armbrüster, Lutz Peters, Dr. Martin Klever und Kim Armbrüster (sitzend). Foto: Stadt Solingen. Foto: Stadt Solingen/Christian Beier

Solingen Mit dem Startgeld beim Miss-Zöpfchen-Lauf wird jetzt die Knochenmarkspenderdatei unterstützt.

Stück für Stück wurde die Korkenziehertrasse beleuchtet – und im vergangenen Jahr war das Ziel schließlich erreicht. Das Organisationsteam des Miss-Zöpfchen-Laufs dachte jedoch nicht daran, diese von vielen begeisterten Läufern geschätzte Veranstaltung aufzugeben. „Wir mussten uns neu finden“, erzählt Michael Armbrüster. „Das war nicht so einfach.“

Der Sponsorenlauf brauchte ein neues, sinnvolles Projekt. Gleichzeitig entschloss sich der Rotary Club Solingen-Klingenpfad, einen Sponsorenlauf zu planen, um die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zu unterstützen. „Wir wollen jedes Jahr die Oberstufenschüler an den Solinger Schulen registrieren“, erklärt Dr. Martin Klever, Gynäkologe und Mitglied des Rotary Club. Ab einem Alter von 17 Jahren können sich Menschen in der DKMS registrieren lassen. Jede Registrierung kostet jedoch 35 Euro.

Der Rotary Club überlegte sich, dass es eine gute Idee sei, diese Kosten mittels eines Spendenlaufs aufzubringen. So entstand der Kontakt zur Familie Armbrüster. Und schnell wurde klar, dass hier das richtige Projekt für den Miss-Zöpfchen-Lauf gefunden war. Nun starten die Läufer nicht mehr für „Licht auf der Trasse“, sondern für das Leben. „Alle 15 Minuten erhält in Deutschland ein Patient die Diagnose Blutkrebs“, weiß Dr. Klever. Da kann jede Registrierung in der DKMS Leben retten.