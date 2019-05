Konjunkturentwicklung in Solingen : Pessimisten gewinnen die Oberhand

Konjunkturentwicklung in Solingen

Solingen Über Jahre hinweg kannte die Konjunkturentwicklung im Bergischen Städtedreieck nur die Aufwärtsentwicklung. Jetzt trüben sich die Erwartungen ein. Dies ergab eine Umfrage der IHK unter 475 Unternehmen.

Über Jahre hinweg ging die Konjunkturentwicklung der klingenstädtischen Unternehmen aufwärts, in den nächsten Monaten gewinnen aber die Pessimisten die Oberhand gegenüber den Optimisten. „Es geht nicht mehr grenzenlos aufwärts“, erklärte gestern der Hauptgeschäftsführer der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK), Michael Wenge, „aber die Verschlechterung der Konjunkturdaten ist noch maßvoll“.

Für Solingen bedeutet dies, dass die künftigen Geschäftsaussichten in der Nähe der Null-Linie liegen, bei der Optimismus und Pessimismus gleich stark ausgeprägt sind. Insbesondere Industrieunternehmen schwächeln, und auch bei den derzeit noch gut ausgelasteten Baufirmen ist das Ende der Fahnenstange mit guten Konjunkturaussichten absehbar: „Es wird schlechter“, sagt Michael Wenge.

Aktuell bewerten 42 Prozent der Befragten die Geschäftslage in der Industrie mit gut, weitere 44 Prozent mit befriedigend. 36 Prozent der Großhändler vergeben derzeit die Note zwei, 51 Prozent die Note befriedigend. Überwiegend positiv ist die Lage im Einzelhandel mit 36 Prozent Note gut und 48 Prozent befriedigend. Im Bereich Verkehr lauten die Werte: 33 Prozent gut, 44 Prozent befriedigend.

Aktuell fühlen sich die Unternehmen im Bergischen Städtedreieck aber noch ganz gut aufgestellt. Dies ergab eine Umfrage unter 475 Unternehmen mit 22.500 Mitarbeitern – daran beteiligt waren auch 133 Firmen aus Solingen mit 4400 Beschäftigten. Die aktuelle Geschäftslage bewerten immerhin 40 Prozent mit der Note gut, weitere 46Prozent mit befriedigend. 14 Prozent halten ihre Lage für schlecht. Das ergibt unter dem Strich einen Geschäftslage-Index von plus 27. Der fällt damit aber um sechs Punkte schlechter aus als noch zu Jahresbeginn. „Im längerfristigen Vergleich ist das aber immer noch ein überdurchschnittlicher und respektabler Wert“, sagte der IHK-Hauptgeschäftsführer.

Hildener Straße in Solingen

Hildener Straße in Solingen : Schwangere und Kind bei Unfall verletzt

Der Geschäftslage-Index sackte in Solingen allerdings von plus 42 zu Beginn des Jahres auf nur noch 24 Punkte in diesem Frühjahr – ein Rückgang um 18 Punkte. Tendenz: weiter sinkend. Der nach wie vor ungeklärte Brexit, der Handelsstreit zwischen China und den USA – „die Unsicherheitsszenarien verschärfen sich, die Konflikte werden härter“, erklärte IHK-Geschäftsführer Uwe Mensch. Auch „gefühlte Unsicherheiten“ wirken sich aus und führen mehr und mehr dazu, dass die Unternehmen ihre Geschäftsaussichten zunehmend schlechter einschätzen, sagten Michael Wenge und Uwe Mensch. Als „besonders bedrohlich“ für die wirtschaftliche Entwicklung des eigenen Unternehmen wird die protektionistische amerikanische Handelspolitik gesehen.