Hildener Straße in Solingen : Schwangere und Kind bei Unfall verletzt

Hildener Straße in Solingen

Ohligs Die Hildener Straße in Solingen musste am Mittwochmittag nach einem schweren Unfall zeitweise gesperrt werden. Eine schwangere Frau und ein drei Jahre altes Kind wurden verletzt.

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der Hildener Straße im Solinger Stadtteil Ohligs: Weil ein Auto nicht mehr rechtzeitig abgebremst werden konnte, stieß das Fahrzeug mit einem anderen Auto zusammen.

Bei dem Unfall wurden in dem vorderen Auto eine schwangere Frau sowie ein drei Jahre altes Kind so schwer verletzt, dass beide anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Zur Schwere der erlittenen Verletzungen lagen zunächst keine genaueren Angaben vor.