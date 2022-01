Kreuzung Werwolf in Solinger Innenstadt : Autofahrer auf Hut vor neuem Blitzer

Solingen Seit Freitag werden am Werwolf nicht nur Rotlicht-, sondern auch Temposünder zur Kasse gebeten. In der ersten halben Stunde war noch kein Verstoß zu verzeichnen.

Die dunkle Stele nahm am späten Freitagvormittag um exakt 11.38 Uhr die erweiterte Arbeit auf. Doch sollte sich im Vorfeld der Inbetriebnahme des neuen Tempo-Blitzers an der Kreuzung Werwolf in der Innenstadt irgendjemand in der Solinger Stadtverwaltung der Hoffnung hingeben haben, am Premierentag gleich ordentlich Kasse machen zu können, so sah er sich getäuscht.