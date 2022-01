Entscheidung des Festkomitees Karneval : Rosenmontagszug in Solingen fällt erneut aus

Rosenmontagszug in Solingen fällt erneut aus

Zum letzten Mal gab es vor zwei Jahren in Solingen einen Rosenmontagszug. Foto: Martin Oberpriller

Solingen Auch in diesem Jahr wird an Rosenmontag kein Karnevalsumzug durch die Solinger Innenstadt ziehen. Der Festausschuss hat sich aufgrund der aktuellen Corona-Lage zu einer Absage entschieden.

Die Solinger Karnevalisten müssen das zweite Mal in Folge auf die Durchführung des traditionellen Rosenmontagszuges in der Innenstadt verzichten. Denn wie der Festausschuss Solinger Karneval (FSK) jetzt auf seiner Internetseite mitgeteilt hat, wird wie schon im Vorjahr auch 2022 kein Umzug stattfinden.

„Nach vielen Gesprächen, der Rückmeldung unserer Meinungsumfrage und reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, den Rosenmontagszug abzusagen“, gab der FSK-Vorstand bekannt. Zwar hätte man am Rosenmontag sehr gern wieder den Zug durch die Innenstadt laufen lassen wollen und zudem anschließend den besten Wagen sowie die beste Fußgruppe gekürt. Allerdings mache auch in diesem Jahr die aktuelle Corona-Lage den Karnevalisten einen Strich durch die Rechnung.

„Bei der derzeitigen Entwicklung der Pandemie – unter anderem auch durch die Omikron-Variante – ist es uns nicht möglich, die Verantwortung für so ein großes Event zu übernehmen und zu riskieren, dass wir die Gesundheit aller teilnehmenden und zuschauenden Karnevallisten in Gefahr bringen“, hieß es vonseiten des FSK. Nun hoffe man, „in der kommenden Session wieder in alter gewohnter Tradition durch die Straßen zu ziehen und den Karneval feiern zu können“.