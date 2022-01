15.000 Euro Sachschaden : Polizei stellt Verursacher nach Unfallflucht

Solingen Bei einem Auffahrunfall an der Kuller Straße entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Ein 40-jähriger Golf-Fahrer entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Kurze Zeit später konnte er gestellt werden.

Ein 30-Jähriger Seat-Fahrer und ein dahinter fahrender 38-jähriger Renault-Fahrer verlangsamten am Donnerstag gegen 19 Uhr an vor einer Rotlicht zeigenden Ampel an der Kreuzug Kuller Straße / Cronenberger Straße ihre Fahrt. Ein 40-Jähriger schloss mit seinem VW Golf auf die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge auf, beschleunigte aber seine Fahrt. Dadurch prallte sein Auto zunächst gegen den Renault und schob diesen in der Folge gegen den Seat.