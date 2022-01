Straßenverkehr in Solingen : Werwolf-Blitzer misst Temposünder

Am Freitag startet gegen 11 Uhr die Geschwindigkeitsüberwachung an der Kreuzung Werwolf. Foto: Martin Oberpriller

Mitte Der Blitzer am Werwolf wird scharf geschaltet. Das teilt Eva Stangenberg, Abteilungsleiterin der Verkehrsüberwachung bei der Stadt Solingen, mit. Am Freitag, 7. Januar, geht die Anlage gegen 11 Uhr in Betrieb Damit werden ab dann auch Tempo-Überschreitungen am Werwolf geblitzt – an allen Tagen der Woche rund um die Uhr.

Bisher waren an der Ampelanlage nur Rotlicht-Verstöße erfasst worden.

Messungen an der Kreuzung haben in der Vergangenheit ergeben, dass sich Autofahrer oftmals nicht an die geltende Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern halten. Eine anonym durchgeführte Überwachung brachte allein in der Zeit von September bis November 2021 folgende Ergebnisse: 44.215 Fahrzeuge mit zu hohem Tempo lösten in diesem Zeitraum die Kamera der Anlage aus. Das schnellste Auto wurde mit 95 Stundenkilometern erfasst.