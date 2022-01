Leichlinger Innenstadt : Junger Autofahrer fährt am Kreisverkehr Fußgängerin an

Junger Autofahrer fährt am Kreisverkehr Fußgängerin an

Leichlingen Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in die Brückenstraße Richtung Innenstadt übersah der Solinger die Frau auf dem Zebrastreifen

Leichllingen (inbo) Am Dienstagabend ereignete sich am „Montanuskreisel“ gegen 21.40 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen Autofahrer aus Solingen und einer 19-jährigen Fußgängerin aus Leichlingen .

Der Hyundai-Fahrer befuhr laut Polizeiangaben zu dieser Zeit die Montanusstraße und wollte den dortigen Kreisverkehr in Richtung Brückenstraße verlassen. Auf Höhe des Fußgängerüberwegs der Brückenstraße übersah er jedoch die 19-jährige Fußgängerin, die von links nach rechts die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision.

Die junge Frau klagte über starke Schmerzen und wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug waren lediglich leichte Beschädigungen an der rechten Fahrzeugfront und der Motorhaube zu erkennen. Der Gesamtschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.