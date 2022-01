Felsstücke haben sich gelöst : Stadt sperrte Balkhauser Weg

Update Solingen Mehrere Stunden waren Solingen und Witzhelden nur über den Odentaler Weg direkt verbunden. Die Sperrung wurden bereits am Nachmittag wieder aufgehoben.

(or) Weil sich in der Nacht zu Donnerstag unweit des Balkhauser Kottens Felsstücke aus einem Hang gelöst hatten, war die Stadt Solingen zunächst einmal auf Nummer sicher gegangen und hatte den Balkhauser Weg noch in der Nacht gesperrt. Mehrere Steinschollen seien auf die Straße gefallen, hieß es am Donnerstagmorgen aus dem Rathaus.