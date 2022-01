Festnahme in Solingen : Private Wachleute stellen 60-Jährigen bei Kita-Einbruch

Solingen Ein Mann hatte versucht, in eine Kindertagesstätte an der Erholungsstraße im Solinger Stadtteil Merscheid einzusteigen. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsunternehmens haben in der Nacht zu Mittwoch in einer Kindertagesstätte an der Erholungsstraße einen Mann erwischt, der schon lange nicht mehr im Kita-Alter ist. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochmittag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, hatten die Wachleute den 60-Jährigen am späten Abend gegen 23.25 Uhr in dem Kita-Gebäude erwischt. Der Mann dürfte sich zuvor gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten des Kindergartens verschafft haben.