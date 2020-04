Pandemie : Fünftes Corona-Todesopfer in Solingen

Solingen Die Gesamtzahl der Infizierten liegt in der Klingenstadt bei mittlerweile 215 Personen.

(red/or) Die Corona-Pandemie hat in Solingen ein fünftes Todesopfer gefordert. Das hat die Stadt am Mittwochmorgen mitgeteilt. Wie es im Rathaus hieß, sei jetzt in der Lungenfachklinik Bethanien eine Frau im Alter von unter 65 Jahren verstorben. Die Patientin habe an „multiplen, aber leichten Vorerkrankungen“ gelitten.