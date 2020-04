Coronavirus in Solingen : 144 Personen sind genesen

Coronavirus in Solingen

Solingen Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen in Solingen geht weiter zurück.

Aktuell sind nach Angaben der städtischen Pressestelle von Dienstag 68 Menschen betroffen, 24 von ihnen werden stationär behandelt, 44 werden ambulant betreut. Am Tag zuvor waren noch 79 Personen infiziert. Seit Beginn der Pandemie liegt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in der Klingenstadt bei nunmehr 216 Personen. Davon sind mittlerweile insgesamt 144 wieder genesen. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit noch 174 Personen. Insgesamt 1211 konnten die Quarantäne inzwischen wieder verlassen.