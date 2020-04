Solinger Traditionsunternehmen : Dovo Stahlwaren Bracht im Insolvenzverfahren

Solingen Rasierhobel, Rasiermesser, Scheren, Zangen sowie Maniküre-und Pediküresets – Dovo Stahlwaren Bracht gehört zu den Solinger Traditionsunternehmen. Jetzt musste die Firma das Insolvenzverfahren beim zuständigen Amtsgericht in Wuppertal beantragen.

Der Wuppertaler Rechtsanwalt sieht nach „anfänglicher Skepsis“ jetzt aber „erheblichen Optimismus“, das Unternehmen mit seinen etwa 40 Beschäftigten weiterzuführen. Es wird ein Investor gesucht, der den Betrieb oder Teile des Betriebs übernehmen möchte. „Daran wird aktuell intensiv gearbeitet“, so d’Avoine am Montagabend im Gespräch mit unserer Redaktion.

Dovo Stahwaren Bracht produziert und vertreibt in der dritten Generation seit 1906 hochwertige Schneid- und Rasurwaren sowie Waren der Körperpflege her. „Das Unternehmen hat einen unglaublich guten Markennamen“, ergänzt der vorläufige Insolvenzverwalter. Gleichwohl musste die alte Manufaktur in den vergangenen Jahren mehr und mehr erkennen, dass der Tradition eine Absage erteilt worden ist. Das habe nicht nur spezifisch Dovo getroffen, sondern sei „allgemein ein Trend des Marktes“, so die Einschätzung von Marc d’Avoine, der zudem ergänzt: „Das hat das Geschäft schwierig gemacht.“