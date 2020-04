Selbstversuch : Ich mach’ mir eine Corona-Pläte

Solingen 20 Euro gespart, aber zu welchem Preis? Morgenpost-Autor Fred Lothar Melchior mit einem zu späten Plädoyer für die rasche Rückkehr der Friseure.

Auch ich war mal ein Jüngling mit lockigem Haar. Allerdings nur einmal – dank Wickler, Haube und fachkundiger Hände. Die Locken habe ich aufgegeben. Die professionelle Hilfe nahm ich gerne weiter in Anspruch – bis Corona kam. Mein letzter Friseurbesuch war im Februar. Ich sehe aus wie ein Waldschrat. Schallt mir deshalb von überall her entgegen: Bitte, bleib zu Hause?

„Flow it, show it; Long as god can grow it, my hair”: Das war meine Hymne aus dem gleichnamigen Musical. Und die anderen konnten sich damit trösten, dass Männer mit Glatze angeblich erfolgreicher, intelligenter, dominanter, selbstsicherer wirken – und wegen ihrer vermeintlichen Virilität mehr Schlag bei Frauen haben.