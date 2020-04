Kreative Idee in der Corona-Krise : Solinger entwickelt Anti-Viren-Tanke

Solingen Ein Desinfektionsmittel, das man selbst abfüllen kann: Firmenchef Georg Meyer geht in Corona-Zeiten mit seiner Klimagriff GmbH neue Wege und sucht Mitstreiter.

Etwas Sicherheit tanken: Das wünscht sich momentan so mancher. Leicht gemacht wird es ihm nicht – Schutzausrüstung ist schwer zu haben und wird immer teurer. Auch Desinfektionsmittel werden knapp; Spirituosen-Hersteller schwenken um und stellen jetzt hochprozentigen Alkohol für die Händedesinfektion her. Auch Georg Meyer, Spezialist für Schimmelbeseitigung, hat den Bedarf erkannt und erweitert sein Angebot.

Firma Georg Meyer ist der Erfinder des „Klimagriffs“, der zum richtigen Lüften anhält und das auch dokumentiert. Später kamen die Marken „Gebäude-Optimierer“ und „Schimmelprotektor“ hinzu. Meyer bietet auch das Sanieren von Akten an, die in feuchten Kellern Schimmel angesetzt haben.

„Mit den Desinfektionsmitteln produzieren wir auch Millionen von Plastikflaschen und damit Müll“, erläutert Meyer. Stattdessen sollen Behälter, die klein genug sind, dass man sie auch mitführen kann, immer wieder befüllt werden – etwa in Läden, Verwaltungen, Sportstudios und an Flughäfen. Eine Vorführ-Tankstelle hat Georg Meyer in den Räumen seiner Klimagriff GmbH aufgebaut. Die Maschine, die sonst für Lebensmittel genutzt wird, kommt aus Italien. Aber Meyer kann sich gut vorstellen, seine Tankstellen mit Hilfe regionaler Partner auch im Bergischen fertigen zu lassen.

„Wir haben Ideen am laufenden Band“, erzählt Meyer. So ließe sich aus dem Material der Desinfektionstücher (die Kupferfäden enthalten) und einer Baumwolllage auch ein effektiver Mundschutz nähen. Für den Einzelhandel konstruiert ein Geschäftspartner gerade den Prototyp einer Luftschleuse. Weitere Angebote für Händler, die ihre Kunden und sich vor dem Virus schützen wollen, sind in Arbeit. Passend zur Desinfektions-Tankstelle sei auch eine Hygienestation denkbar, an der man etwa Mundschutzmasken ziehen könne. Die Maschinen will Meyer zum Kauf oder zum Leasen anbieten. Ob etwa das Desinfektionsmittel kostenlos gezapft werden kann oder Geld kostet (und wie viel), soll der Aufsteller entscheiden. Das Mittel sei „absolut unschädlich“ für Menschen, unterstreicht Meyer. „Nach der Reaktion mit den Schädlingen bleiben nur Salz und Wasser übrig.“