Solinger Schneidwaren : Geschäftslage deutlich im Minus

Solingen Industrieverband Schneid- und Haushaltswaren befragte Unternehmen zu den Auswirkungen der Corona-Krise.

Die Ambiente ist die wichtigste Messe für die klingenstädtischen Schneidwaren-Unternehmen, und die Konsumgütermesse im Februar in der Frankfurter Main-Metropole war auch eine der letzten wirtschaftlichen Großveranstaltungen, die im Verlaufe dieses Jahres noch über die Bühne gingen. Danach hatte das Coronavirus alles im Griff, wenngleich bereits auf der Ambiente der Schatten der Corona-Krise zu sehen war.

Waren die Unternehmen der Schneidwaren- und Besteckindustrie trotz zurückgegangener Messebesucher (109.000 Fachbesucher, minus 20 Prozent) dennoch zufrieden mit dem Verlauf der Messe, so zeichnet sich rund zwei Monate später ein düsteres Bild in der Branche ab, die in den vergangenen Jahren nur Zuwachsraten kannte.