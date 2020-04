Ab 30. April in Solingen : Cobra eröffnet Autokino auf Klingenhallen-Parkplatz

Genug Platz für Pkw: Auf dem Parkplatz am Weyersberg ehtsteht ein temporäres Autokino. Foto: Tinter, Anja (ati)

Solingen Auf einer rund 16 mal 8 Meter großen Leinwand werden ab dem 30. April einen Monat lang bis zum 1. Juni aktuelle Film-Highlights zu sehen sein.

Die ersten Filme stehen schon fest. So sollen unter anderem „Bohemian Rhapsody“ sowie „Enkel für Anfänger“ laufen. Wobei dieses Seherlebnis dann ein ganz besonderes werden dürfte. Denn nachdem normale Kinovorstellungen wegen der Corona-Krise schon seit Wochen nicht möglich sind, haben die Macher der Cobra an der Merscheider Straße jetzt aus der Not eine Tugend gemacht und werden ihren eigenen Kinosaal sozusagen nach draußen verlegen.

Wie die Geschäftsführerin des Kulturzentrums, Anja Stock, am Montag bestätigt hat, wird die Cobra in den kommenden Tagen mit Unterstützung der Stadt-Sparkasse Solingen auf dem großen Parkplatz am Weyersberg ein Autokino aufbauen. Dort können dann zwischen dem 30. April und dem 1. Juni all jene Filmfans auf ihre Kosten kommen, die in Zeiten des Coronavirus zuletzt auf ihre Leidenschaft verzichten mussten.

„Wir werden täglich unterschiedliche Filme zeigen“, kündigte Anja Stock an, die davon ausgeht, dass auf der geräumigen Parkfläche vor der Klingenhalle rund 150 Fahrzeuge pro Vorstellung Platz finden dürften. Die aktuellen Streifen selbst werden dabei auf einer ungefähr 16 mal 8 Meter großen sogenannten „Airscreen“-Leinwand zu sehen sein. Den Filmton werden die Besucher der jeweiligen Veranstaltungen wiederum über das eigene Autoradio auf einer UKW-Frequenz empfangen.

Die Tickets für die Vorstellungen im temporären Autokino werden pro Pkw verkauft und sollen – inklusive aller anfallenden Gebühren – 22 Euro kosten. Diese Autokino-Eintrittskarte gilt für zwei erwachsene Personen oder für einen Erwachsenen plus ein im Haushalt lebendes Kind. Jedes weitere eigene Kind zahlt fünf Euro. Speisen und Getränke dürfen von den Besuchern mitgebracht werden.

Darüberhinaus gab die Cobra bekannt, dass es keine Abendkasse geben wird. „Die Tickets sind im Internet unter der Adresse www.cobra-autokino-solingen erhältlich“, sagte Anja Stock. Gleichzeitig muss aus technischen Gründen auch die Größe der Fahrzeuge begrenzt werden. So sind Wagen, die höher sind als 2,10 Meter, im Autokino am Weyersberg nicht zugelassen. Eine Platzreservierung wird es ebenfalls nicht geben. Einweiser sollen dafür sorgen, dass von allen Plätzen eine optimale Sicht auf die Leinwand gegeben ist.