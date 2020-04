Stadtplanung in Solingen : Sparkassen-Neubau: Politik berät am 20. Mai

Die Solinger Innenstadt aus der Vogelperspektive. Auf dem heutigen Parkplatz (unten links) soll die neue Sparkassen-Zentrale gebaut werden. Die alte Hauptstelle (rechts) wird abgerissen und durch Wohnbebauung ersetzt. Foto: Peter Meuter

Solingen In wenigen Monaten soll in der City eines der größten Bauvorhaben der zurückliegenden Jahre beginnen. Nun werden die ersten Pflöcke gesetzt.

Die Zeit drängt. Möglichst noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten für die neue Hauptverwaltung der Stadt-Sparkasse Solingen am Neumarkt beginnen. Wobei es aber nicht nur um die zukünftige Zentrale des Geldinstitutes geht. Vielmehr ist vorgesehen, große Teile der Solinger City einer Art städtebaulicher Schönheitskur zu unterziehen – weswegen die Politik bereits im kommenden Monat trotz der weiterhin aktuellen Corona-Krise die ersten wichtigen Pflöcke einschlagen will.

So sollen der Planungsausschuss sowie die zwei Bezirksvertretungen Mitte und Burg / Höhscheid am 20. Mai im Kammermusiksaal des Theater und Konzerthauses zusammenkommen, um die weiteren Schritte in Richtung Sparkassen-Neubau zu beraten. Darauf haben sich jetzt nach Informationen unserer Redaktion die Verwaltungsspitze sowie Vertreter der Ratsfraktionen im sogenannten Ältestenrat verständigt.

INFO Die Baustellen der Sparkasse in der Stadt Projekte Neben dem Neubau der Hauptstelle in der City steht auch die Sparkassen-Präsenz in Ohligs vor Veränderungen. Dort wird das Globus-Haus am Markt zur neuen Geschäftsstelle samt Supermarkt umgebaut. Eröffnung soll Anfang 2021 sein. Investitionen In Ohligs verbaut die Sparkasse rund 20 Millionen Euro. Die Summe für die Innenstadt wird deutlich höher liegen.

Dementsprechend wurde der politische Sitzungskalender auf der Internetseite der Stadt am gestrigen Dienstag in diesem Sinne angepasst, nachdem dort bislang immer noch der 4. Mai als Sitzungstag angegeben worden war. Gleichwohl hatte es wegen der Corona-Pandemie schon seit Längerem Überlegungen gegeben, den Termin aus Sicherheitsgründen zu verschieben – zumal auch die mit der Erstellung der Sparkassen-Vorlage betrauten Beamten im Zuge der Krise zuletzt zusätzlichen Zeitbedarf angemeldet hatten.

Dabei stehen die Chancen, dass alles im vorgesehenen Zeitplan über die Bühne gehen kann, nach wie vor gut. So ist seitens der Stadt angedacht, im Nachgang zu den gemeinsamen Sitzungen des Planungsausschusses mit den beiden Bezirksvertretungen das Bebauungsplanverfahren zügig voranzubringen. Das Ziel lautet dabei, dass der Bebauungsplan im Frühjahr 2021 steht.

Ein Zeitpunkt, zu dem die Großbaustelle am Neumarkt schon deutlich sichtbar sein dürfte. Läuft nämlich alles in den anvisierten Bahnen, soll die zukünftige Hauptstelle im ersten Halbjahr 2023 fertig sein. Was wiederum bedeutet, dass die augenblicklich noch vorhandenen Gebäude auf dem Grundstück zwischen Neumarkt, Peter-Knecht-Straße, Kölner Straße sowie Max-Leven-Gasse spätestens zur Jahreswende 2020 / 2021 abgerissen werden müssen.

An ihrer Stelle soll ein Neubau entstehen, der später einmal Arbeitsplätze für rund 300 Sparkassen-Mitarbeiter beherbergen wird. Darüber hinaus sind zudem insgesamt 29 Innenstadt-Wohnungen mit 65 bis 100 Quadratmetern Wohnfläche sowie Reserveflächen für Büros in einer Gesamtgrößenordnung von etwa 1000 Quadratmetern in Planung.

Ein weiterer zentraler Bestandteil der neuen Sparkassen-Zentrale ist aber auch eine Tiefgarage mit knapp 160 Stellplätzen, die in der Umgebung des Neubaus ihrerseits eine ganze Reihe von vor allem verkehrstechnischen Änderungen bedingt. Beispielsweise müsste die Max-Leven-Gasse, die von der Sparkasse als Zufahrt zur Garage präferiert wird, entsprechend verbreitert werden. Das jedoch erscheint nur dann realisierbar, wenn der Sparkassen-Komplex nahe an die Peter-Knecht-Straße rücken würde.