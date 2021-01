Prinzenstraße : Alter Charme und brandneue Technik

Info

Architekten Rotterdam Dakowski haben in Solingen unter anderem die früheren Rathäuser in Höhscheid und Ohligs (mit Nebengebäuden) umgestaltet. Das Architekturbüro residiert selbst in einem modernisierten Gebäude, das vorher die Werksfeuerwehr auf dem Gelände des Bundesbahn-Ausbesserungswerks in Opladen nutzte. In der Bahnstadt tragen auch andere Gebäude die Handschrift der Architekten.

Weitere Pläne Mirko Novakovic will auch das direkt an der Prinzenstraße liegende, bereits renovierte ehemalige Verwaltungsgebäude der Konsumgenossenschaft erwerben.