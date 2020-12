Feuerwerksverbot in Solingen : Stadt weist auf böllerfreie Zonen an Silvester hin

Dort, wo im Stadtgebiet Maskenpflicht besteht, dürfen an Silvester auch keine Feuerwerkskörper gezündet werden. Foto: Guido Radtke

Solingen Die Verantwortlichen im Solinger Rathaus haben zwar kein generelles Verbot von Feuerwerkskörpern erlassen. Trotzdem gibt es Gegenden in der Stadt, an denen es zum Jahreswechsel ruhig bleiben muss.

Der Start ins neue Jahr dürfte zum Jahreswechsel 2020 / 21 wohl entschieden leiser ausfallen als sonst üblich. Denn zu Silvester gilt auch in Solingen ein zumindest partielles Feuerwerks-Verbot, wie die Stadtverwaltung Solingen jetzt noch einmal auf Nachfrage bestätigt hat. Auf diese Weise sollen Verletzungen im Zusammenhang mit Raketen und Böllern tunlichst verhindert werden, die ansonsten das in der aktuellen Corona-Krise ohnehin bereits am Anschlag arbeitende Personal in den Krankenhäusern noch zusätzlich belasten würden.

Dabei sind die Gegenden, in denen nicht geknallt werden darf, relativ einfach zu identifizieren. „Das Feuerwerks-Verbot gilt in den Fußgängerzonen im Stadtgebiet sowie auf allen Straßen und Plätzen, auf denen zurzeit eine Maskenpflicht besteht“, sagte eine Rathaus-Sprecherin, die darüber hinaus am Montag auf weitere böllerfreie Zonen in der Klingenstadt hinwies. So ist es auch im Südpark und in der Freizeitanlage Bärenloch untersagt, in der Neujahrsnacht von Donnerstag auf Freitag Raketen in den Himmel aufsteigen zu lassen.