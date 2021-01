Grußwort des Oberbürgermeisters : Kurzbach sieht Zeichen der Hoffnung

Solingen In seiner Grußbotschaft zum neuen Jahr gibt Solingens Stadtoberhaupt Tim Kurzbach der Hoffnung Ausdruck, die Corona-Pandemie zu überwinden. Gleichzeitig mahnt der Oberbürgermeister zur Geduld.

So würden sich die Impfungen über Monate erstrecken, betonte Kurzbach. Gleichwohl sei er sicher, dass es am Ende gelingen werde, mit gegenseitiger Rücksichtnahme die Pandemie zu überwinden. In diesem Zusammenhang lobte der OB noch einmal die „vielen tatkräftigen Männer und Frauen“, die geholfen hätten, die Gesundheitsversorgung aufrecht zu erhalten.

Desweiteren unterstrich der OB die direkte Hilfe der Menschen untereinander und die Wichtigkeit von Investitionen in Schulen, Kitas, Digitalisierung, Feuerwehr und Infrastruktur in den Stadtteilen. So würde in Solingen in den nächsten Jahren rund eine halbe Million Euro in die Hand genommen, sagte Katholik Kurzbach, der Martin Luther zitierte: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Dies sei ein Zeichen, dass Hoffnung Angst besiege, so der OB in seiner rund neunminütigen Videobotschaft.