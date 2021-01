Lokalpolitik in Solingen : RD/AfD-Fraktion im Stadtrat bricht auseinander

Solingen Die Mitglieder der RD/AfD-Fraktion im Solinger Stadtrat verlieren – rund ein Vierteljahr nach der Kommunalwahl – ihren Status als Fraktion.

Tatsächlich hatte sich dieser Bruch bereits länger angekündigt. So hatte sich der ursprüngliche Kandidat der AfD für das Amt des Oberbürgermeisters, Johannes Motz, noch vor der Wahl zurückgezogen. Und es war in der Vergangenheit wiederholt zu Auseinandersetzungen unter anderem um die inhaltliche Ausrichtung der Partei sowie um die Außendarstellung gekommen.

Dabei hatten vor allem Stellungnahmen in den sozialen Medien wie Facebook zu Differenzen geführt, die nun in der Spaltung mündeten. Beispielsweise war im Herbst 2020 auf der Facebook-Seite der RD/AfD-Fraktion ein Post veröffentlicht worden, in dem die Grünen in Solingen in der Diktion des NS-Regimes als „Volksschädlinge“ bezeichnet worden waren.