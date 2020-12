Nächste Impfphase am 29. Dezember : Die ersten 180 Solinger sind geimpft

Solingen 14 Bewohner und 166 Beschäftigte des Altencentrums Cronenberger Straße bekamen am Sonntag die ersten Dosen des ersehnten Impfstoffes. Sieben Ärzte und mehrere medizinische Fachkräfte waren im Einsatz.

Corona-Zahlen Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Solingen über Weihnachten auf den niedrigsten Stand seit dem 5. Dezember gesunken, bleibt aber mit 184 Fällen auf 100.000 Einwohner immer noch hoch. Zudem ist dieser Wert wohl beeinflusst durch zuletzt geringere Testzahlen. Nachgewiesen infiziert sind aktuell 517 Solinger. Zwei weitere Menschen sind in der Klingenstadt über die Feiertage an oder mit Corona gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie auf 87.

Von den rund 250 Mitarbeitern erklärten sich zunächst 165 zur Impfung bereit. „Die einen haben sofort ja gesagt, andere nach der Aufklärung, und manche wollen es noch nicht“, sagt Götze. Weil der Impfstoff am ersten Tag nicht für alle reichte, wird es eine weitere Lieferung an die Einrichtung geben. Die notwendige zweite Dosis erhalten die Geimpften nach etwa drei Wochen.

Dem Impfteam für den Auftakt gehörte auch Allgemeinmediziner Dr. Werner Klur an. „Wir betreuen ohnehin viele Bewohner des Hauses“, erklärte er. Etwa sieben bis acht Minuten verbrachten die Geimpften mit dem jeweiligen Arzt – um vor dem Piks auch wichtige Fragen klären zu können. In Richtung mancher Skeptiker machte Klur deutlich: „Meine Kollegen und ich sind überzeugt, dass die Impfung absolut sinnvoll ist und dass alle möglichen beschriebenen Nachteile geringer wiegen als die Folgen der Erkrankung.“

Weitere Einrichtungen werden in den nächsten Tagen versorgt: Voraussichtlich am 29. und 31. Dezember sollen die nächsten Lieferungen mit jeweils 627 Dosen in der Klingenstadt ankommen. Nachdem am Sonntag jede Stadt die gleiche Menge Impfstoff bekam, hängt der Umfang der Lieferung künftig von der Größe der Stadt ab.