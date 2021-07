Nach Explosion in Leverkusen : Rauchwolke – Solinger Feuerwehr gibt Entwarnung

Solingen / Leverkusen Nach einer schweren Explosion in Leverkusen wurden auch die Bewohner von Ohligs und Aufderhöhe aufgefordert, geschlossene Räume aufzusuchen. Um 15 Uhr hat die Feuerwehr alle Warnungen in Folge des Großeinsatzes in Leverkusen aufgehoben

Nach Angaben der Stadt wurden vom Messfahrzeug der Solinger Feuerwehr an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Messungen durchgeführt. Dabei wurden keine bedenklichen Konzentrationen festgestellt. Somit können auch Fenster und Türen wieder geöffnet werden.

Nachdem es in Leverkusen am Dienstagmorgen zu einer schweren Explosion kam, zogen dunkle Rauchschwaden auch über Solingen. Aus diesem Grund wurde Sirenenalarm ausgelöst. Vor allem die Bewohner von Ohligs und Aufderhöhe wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen.

Im Chempark Leverkusen war es am Vormittag offenbar in einer Sondermüll-Verbrennungsanlage im Stadtteil Bürrig zu einer heftigen Explosion gekommen. Die Feuerwehr der Stadt Leverkusen setzte um 9.51 Uhr eine Warnung an die NINA-Warn-App ab. Ersten Meldungen zufolge ist ein Tanklager explodiert.

(or)