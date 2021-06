In Rommerskirchen : Bürgersteige an der Hoeninger Straße werden breiter

Rommerskirchen Die schmalen Bürgersteige gelten als besonders problematisch für ältere Menschen mit Rollatoren oder für Menschen mit einem Rollstuhl.

Beabsichtigt sei demnach, die schon jetzt vorhandene Engstelle der Fahrbahn auf die zulässige Mindestbreite von drei Metern zu reduzieren. Der dadurch gewonnene Raum sei groß genug, um den Gehweg auf eine (fast) durchgängige Breite von 1,50 Meter zu erhöhen. Die zu erwartenden Kosten liegen bei rund 100.000 Euro. Am 10. Juni wird der Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität darüber entscheiden, die nötigen Mittel im Haushaltsjahr 2022 bereit zu stellen. „Auch Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, haben ein Recht darauf, sich so ungefährdet wie möglich im Straßenverkehr bewegen zu können. Das gehört einfach zu einer bürgerfreundlichen Gemeinde“, kommentiert Bürgermeiste Mertens den geplanten Gehwegausbau. Die bisherigen Bürgersteige waren vor mehr als 20 Jahren im Zuge des Ausbaus der K 27 im Bereich der Ortsdurchfahrt Widdeshovens neugestaltet worden. Dass sie an den genannten Stellen derart eng ausfielen läge an den damals nicht zur Verfügung stehenden Flächen.