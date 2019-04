Im Norden von Rommerskirchen : Der Erftverband saniert das Kanalnetz

Seit Anfang April wird im Norden von Rommerskirchen unter der Erde gearbeitet: Der Erftverband saniert dort bis März 2020 sein Kanalnetz.

Repariert werden defekte Hausanschlüsse in offener Bauweise über punktuelle Baugruben. Damit die Sanierung im genannten Zeitraum fertiggestellt werden kann, werden verschiedene Kolonnen an mehreren Stellen gleichzeitig arbeiten. „Während der Bauarbeiten kann es zu Behinderungen kommen“, bittet der Erftverband die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um ihr Verständnis.

Wenn die Arbeiten nicht in den Schächten unterirdisch ausgeführt werden können, zum Beispiel beim Tausch der Abdeckungen, dann werde mit der Verkehrssicherung gesprochen, um die oberirdische Beeinträchtigung für die Nachbarn so gering wie möglich zu halten: „Wir versuchen, so viel wie möglich ohne Öffnung des Bodens zu erledigen“, so Düppen. Meistens stimmen die durch die Kameras aufgenommenen Schäden mit der Realität überein – nur in wenigen Fällen gebe es bei der Offen-Verlegung im Boden Überraschungen, so der Experte: „Die Maßnahmen selbst sind schnell erledigt, durch die Vielzahl dauert es noch knapp ein Jahr.“