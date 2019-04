Initiative aus Rommerskirchen : Mertens stellt „Sixpack“ bei Bezirksregierungen vor

Rommerskirchen/Düsseldorf Die Zukunftsvisionen des „Rheinischen Sickpacks“ hat nun Bürgermeister Martin Mertens der gemeinsamen Arbeitsgruppe IRR (Innovationsregion Rheinisches Revier) der Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf vorgestellt.

„Wir wollen regional Verbesserungen für die Menschen erreichen, die vom Strukturwandel betroffen sind“, erklärte Mertens, der in Düsseldorf die Ziele in den Bereichen Wirtschaft („mehr Gewerbeflächen“), Infrastruktur („bessere Anbindung an Straße und Schiene“), Wohnen („Entwicklung weiterer Wohngebiete, auch für geförderten Wohnungsbau“) und Grün („Anlegen von regionalen Grünzügen zur Naherholung“) vortrug. Beide Regierungspräsidentinnen – Gisela Walsken aus Köln und Birgitta Radermacher aus Düsseldorf – haben die Initiative begrüßt, sieht sich Mertens in seiner Auffassung bestärkt, dass eine gemeinsame Planung von Gebieten der „Schlüssel zur Lösung“ sein könnte: „Wir müssen dem Strukturwandel auf regionaler Ebene mit Konzepten begegnen, die aus den Kommunen stammen, um die direkt Betroffenen aufzufangen. Mit Regierungspräsidentin Radermacher habe sich die Gemeinde auf der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München bereits über das Rheinische Sixpack und die Ziele ausgetauscht.