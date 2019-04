kfd Nettesheim in Rommerskirchen : Frauen pilgern zum Gnadenbild nach Bergheim

Rommerskirchen Die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) Nettesheim pilgert gemeinsam mit der kfd St. Peter und St. Briktius am Samstag, 11. Mai, ab 10 Uhr nach St. Remigius in Bergheim zum Gnadenbild der „Schmerzhaften Mutter Gottes“.

„Pilgern bedeutet Beten mit dem ganzen Körper, und dies wollen wir im Gedanken an Maria an diesem Tag tun“, erklärte Martina Fünger für die kfd Nettesheim, die seit einigen Jahren begeisterte Trierpilgerin ist. Diese zum zweiten Mal stattfindende Fußwallfahrt wendet sich sowohl an Frauen, die bereits Pilgererfahrung haben, aber auch an Frauen, die das Pilgern ausprobieren und entdecken wollen.

Beginn ist um 10 Uhr von St. Martinus aus und ab 11 Uhr ab St. Peter. „Unterwegs versorgt uns ein Tross mit Essen und Getränken an Stationen in Hüchelhoven, Rheidt und Niederaussem“, erläutert Fünger. Kosten: fünf Euro. Zum Abschluss findet um 15 Uhr in St. Remigius in Bergheim eine eigene Pilgermesse statt, die von Franz-Josef Freericks, dem Pastor im Ruhestand, gehalten wird. Zur Pilgermesse sind natürlich auch diejenigen eingeladen, die sich den Weg nicht zutrauen oder erst am Nachmittag Zeit haben.