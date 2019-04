Feldbahnmuseum in Dormagen : Osterfahrten unter zusätzlichen Auflagen

Der erste Betriebstag nach knapp einem Jahr Pause im Feld- und Werksbahnmuseum Oekoven.

Die Osterfahrten des Feld- und Werksbahnmuseum Oekoven am Ostermontag, 22. April, schienen gesichert zu sein. Zumindest hatte am vergangenen Donnerstag Rechtsamtsleiter Gregor Küpper in der Ratssitzung verkündet, dass die Osterfahrten stattfinden können: „Grundsätzlich sind die Fahrten jetzt wieder möglich“, hatte Küpper erklärt. Zuvor hatte auch Benjamin Josephs, Sprecher des Rhein-Kreises Neuss, auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, dass einer Wiederaufnahme der Betriebsfahrten in Oekoven aus Kreissicht nichts mehr im Wege stehe.