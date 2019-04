Verwaltung Rommerskirchen : Bauhof-Team ersetzt Schulhausmeister

Das Bauhof-Team der Gemeinde ist jetzt auch zuständig für die Hausmeister-Tätigkeiten an den Schulen. Die Arbeiten werden von einem Koordinator an die Mannschaft weitergegeben. Foto: Tinter, Anja (ati)

Die Posten als Schulhausmeister hat die Gemeinde aufgelöst und dem Aufgabenbereich des Bauhofs zugeschlagen. Dort ist nun ein momentan achtköpfiges Team im Einsatz – auch für die Schulen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Die ersten Erfahrungen mit den Pilotprojekt seit 18. März seien „positiv“, wie Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert in der Vorwoche im Gemeinderat erklärte: „Von 200 Aufträgen in den ersten drei Wochen hat das Bauhof-Team mehr als 86 Prozent schon abgearbeitet.“ Denn das momentan achtköpfige Team – fünf Bauhofmitarbeiter, zurzeit zwei Hausmeister und ein Asylbewerber – ist nun auch für die drei Grundschulen der Gemeinde zuständig. Ein Hausmeister ist erkrankt, eine weitere Stelle ist ausgeschrieben.

„Es gibt also keine Trennung zwischen Bauhof und Hausmeistern mehr, sondern einen Mitarbeiter-Pool, der für die Aufgaben von der Grünpflege bis zu Reparaturen in Schulen und Kitas zuständig ist“, erläutert Bürgermeister Martin Mertens. Wenn Kitas oder Schulen Bedarf haben, melden sie ihn. So könnte zum Beispiel auch ein Team von mehreren Mitarbeitern anrücken und so einen Umzug von Möbeln in andere Räume besser bewerkstelligen als ein Schulhausmeister allein.

Info Das Pilotprojekt läuft bis zum 15. Juni Start Das Pilotprojekt des zentralen Mitarbeiter-Pools mit Hausmeistern und Bauhofmitarbeitern ist am 18. März gestartet. Ende Die Erprobungsphase läuft zunächst bis zum 15. Juni. Danach wird ein Resümee gezogen und entschieden, ob bzw. in welcher Form die Zentralisierung des Hausmeisterservice fortgeführt wird.

Die – zurzeit noch erprobte – Umstellung ist zum Teil aus der Not geboren, wie Dezernent und Gemeindesprecher Elmar Gasten erklärt: „Wenn Hausmeister gebraucht wurden, waren sie in der Vergangenheit nicht immer zur Stelle, zudem kamen Erkrankungen dazu und ein nicht fachgerechter Einsatz“, weist er darauf hin, dass ein gelernter Elektriker zum Beispiel Möbel in einer Schule schleppte, während anderswo in der Gemeinde Elektriker dringend benötigt wurden. „Das können wir nun nach Bedarf besser zuordnen und die Mitarbeiter gezielter einsetzen“, so Gasten. Der Koordinator des Bauhofs, Hans Schumacher, regelt nun auch die Einsätze an den Schulen. Zu lösen sei sich sowieso vom Begriff „Hausmeister“, wie Gasten in der Ratssitzung sagte: „Gebäudemanager“ treffe es besser.

Das Pilotprojekt mit der Neuverteilung sei auch im Sinne der Gemeindeprüfungsanstalt: „Sie hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir mit unseren Schulhausmeistern, die nur für eine Schule zuständig seien, auf diesem Gebiet deutlich überrepräsentiert seien“, so Gasten. Natürlich rechne die Gemeinde trotz erster Zustimmung auch mit Kritik: „Das ist immer so, wenn lieb gewonnene Prozesse geändert werden.“ Kritik würde genau geprüft und eventuell an Stellschrauben gedreht.