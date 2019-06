Mitgliederversammlung : Spektakel Rheinberg setzt auf Kontinuität im Vorstand

Corinna Gribl bleibt an der Spitze des Vereins Spektakel. Foto: Uwe Plien

Corinna Gribl wird als Vorsitzende bestätigt, ebenso die Stellvertreter Klaus Köser und Kirsten Pops. Der Verein bereitet den Adventsmarkt vor.

Das heißt für den Spektakel-Vorstand: Corinna Gribl bleibt weiter als Vorsitzende an der Spitze. Ihr zur Seite stehen Klaus Köser als erster stellvertretender Vorsitzender, Kirsten Pops als zweite stellvertretende Vorsitzende. Die Wahl der Beisitzer war noch nicht erforderlich, da sie im vergangenen Jahr auf zwei Jahre gewählt worden sind.

Derzeit bereitet der Verein mit 89 Mitgliedern den über die Grenzen der Stadt beliebten Adventsmarkt, der am dritten Advent wieder rund um die Kirche stattfindet, vor. Knapp 30 Aussteller werden erneut ihre Hütten dort aufstellen. Die Teilnehmerliste ist bereits geschlossen.

Das musikalische Rahmenprogramm für den Spektakel-Markt ist ebenfalls in Vorbereitung. Unter anderem wird Hans Lammert das Publikum zum offenen Singen von weihnachtlichen Liedern einladen. Anders als in den Jahren zuvor bleiben die Geschäfte am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, geschlossen.