König von Alpen : Geiers Sturzflug in der dunklen Schlucht

Geiers Sturzflug in der dunklen Schlucht

Günter Peschges machte dem Vogel, der einfach nicht fallen wollte, den Garaus. Da war es schon fast dunkel. Der Mann, der das Duell voriges Jahr verloren hatte, regiert die Alpener Junggesellenschützen zusammen mit seiner Frau Cordula.

Bernfried Paus ist Redakteur in der Redaktion "Bote für Stadt und Land" mit den Standorten Rheinberg und Xanten. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Politik-Berichterstattung für die Gemeinde Alpen. Bernfried Paus wohnt in Hamminkeln, ist verheiratet und hat drei inzwischen erwachsene Kinder.

Dabei war im Laufe des Nachmittags aus einem Königsbewerber ein Sextett geworden. Eigentlich war’s an den Junggesellen im Verein, den König unter sich auszumachen. Aber weil ein Aspirant abhanden gekommen war, war Junggeselle Andreas Hinsken (34) plötzlich Solist. Daher wurde der Wettstreit für die Sektion der verheirateten Junggesellen freigegeben. Günter Peschges, vor einem Jahr das Duell gegen König Carsten Lommen unterlegen, hatte sich bereit erklärt, erneut in den Ring zu steigen.

Der Thron präsentiert sich am Samstag, 15. Juni, bei der großen Parade auf der Lindenallee .

Mit seinem Mut löste er eine kleine Massenbewegung aus. Was der kann, können wir auch, sagten vier seiner Freunde aus dem Kegelklub „Rin inne Kopp“, der schon ein halbes Dutzend Könige in seinen Reihen hat. Die Überlegung: „Wenn Günter uns an den Thron holen möchte, dann können wir auch selber gleich drauf halten“, sagte Rainer Markwitz. Er war vor 18 Jahren als Junggeselle König gewesen und konnte, wie übriges auch Ralf Swering (König von 1985) gar Kaiser werden. Noch im Rennen: Dirk Bücken und Udo Winschuh.