Mobilität in Rheinberg : Mit Nepomuk Lasten transportieren

Alpsray Hans-Gerd Schroers, Vorsitzender der ADFC-Ortsgruppe Rheinberg, rechnet bald mit einem eigenen Lastenrad für den Ortsteil Alpsray. Die Deutsche Postcode-Lotterie hat schon eine Förderung zugesagt

Eine Unterstellmöglichkeit gibt es bereits: Das Lastenrad soll in einer Garage am Bürgerzentrum geparkt werden. Das hat der ADFC-Chef schon mit dem Vorstand des Trägervereins abgestimmt. Und einen Namen soll das Gefährt auch bekommen. „Der steht schon fest“, so Schroers. „Es wird Nepomuk heißen.“ Wegen der Alpsrayer Schützenbruderschaft St. Nepomuk. „Den Namen kennt in Alpsray jeder.“