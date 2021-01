Entwicklung der Pandemie : 2021 startet im Kreis Wesel mit 255 neuen Corona-Fällen

Kreis Wesel Zu Beginn des neuen Jahres meldet der Kreis Wesel wieder mehr neue Corona-Infektionen als am Ende des alten Jahres. In allen 13 Städten und Gemeinden wurden insgesamt 255 Menschen positiv getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder.

Im Kreis Wesel sind weitere 255 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die neuen Fälle verteilen sich auf alle 13 Städte und Gemeinden. Das geht aus der neuen Statistik zur Entwicklung der Corona-Pandemie im Kreis Wesel hervor, die von der Verwaltung am Neujahrstag veröffentlicht wurden. Davor waren zuletzt am Mittwoch, 30. Dezember, aktuelle Zahlen zur Entwicklung der Pandemie veröffentlicht worden, also vor zwei Tagen. Weitere Daten im Überblick: