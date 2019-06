Heimatverein Herrlichkeit : Gelungene Premiere für Seniorentreff

Ossenberg 16 Personen waren beim ersten Seniorennachmittag des Heimatvereins Herrlichkeit im Josefshaus zu Gast. Es wurde gemeinsam gespielt und geklönt.

Nach einhelliger Meinung war es ein gemütlicher und unterhaltsamer Nachmittag und alle plädierten dafür, dass das Angebot zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender von Ossenberg wird. Für das nächste Treffen, das am Montag, 1. Juli, ebenfalls von 15 Uhr bis 17.30 Uhr im Josefshaus stattfindet, wurde der Wunsch geäußert, Bingo zu spielen. Und dieser Wunsch werde auf jeden Fall erfüllt, so Silke van Dyk, eine der Initiatorinnen der Seniorenbetreuung. Jeden ersten Montag im Monat sollten sich Ossenberger Senioren ab jetzt in ihrem Terminkalender markieren, denn dann heißt es wieder „Willkommen zum Seniorennachmittag des Heimatvereins Herrlichkeit Ossenberg“. Weitere Auskünfte erteilt Silke van Dyk unter Tel. 0178 3252445.