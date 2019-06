Jubiläumskonzert in Rheinberg : Seit 50 Jahren erklingen Frauenstimmen im Chor Harmonie

Rheinberg Mit einem Jubiläumskonzert am 6 Juli im Forum des Amplonius-Gymnasiums begibt sich der Chor auf eine musikalische Zeitreise in seine bewegte Geschichte.

Im Februar 1969 konnten Frauen das erste Mal an der Chorarbeit teilnehmen. Ein Umbruch in der Vereinsgeschichte, der nun ausgiebig gefeiert wird. Den Auftakt dazu bildet das Jubiläumskonzert mit dem Titel „50 Jahre Frauen im Männerchor“. Es handel sich um eine musikalische Zeitreise der Harmonie. Am Samstag, 6. Juli, findet um 19 Uhr im Forum des Amplonius-Gymnasiums das Konzert statt. Der Chor wird am Piano begleitet von Ioannis Zedamanis. Das Akkordeonorchester Rheinberg unter der Leitung von Burglind Tepner rundet das Konzert mit Beiträgen ab. Die musikalische Gesamtleitung hat Chorleiter Michael Wulf-Schnieders.