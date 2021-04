Innenstadtentwicklung in Rheinberg : Alte Ideen für Wall-Kreisverkehr

Rheinberg Das Rheinberger Stadtmarketing erinnert an einen Vorschlag, den Zeichner und Heimatforscher Paul Feltes schon 2010 vorgestellt hat. Es geht darum, wie man die Kreuzung an der Bahnhofstraße zwischen den Wällen entschärfen kann.

„Uns geht es nicht darum, zu bewerten, ob ein Kreisel nun geht oder nicht“, sagt Edeltraud Hackstein. Vielmehr regt die Vorsitzende des Stadtmarketings an, sich nochmal mit den alten Ideen, Vorschlägen und Konzepten zu beschäftigen, um diese neu zu denken. Bereits in der 42. Sitzung des Arbeitskreises Stadtmarketing am 19. Januar 2010 hatte Paul Feltes seine Vorstellung von der Freilegung der im Wallgraben am Geldertor befindlichen historischen Brückenreste dargelegt. Eine Skizze zeigt, was sich der Heimatforscher, Maler und Autor dachte: Etwa in Höhe der Straße Am Kamperhof könnte eine Straße den Wallgraben teilen und damit Innen- und Außenwall verbinden. Auf diese Weise würde ein „Kreisverkehr“ geschaffen, der nicht ins Bodendenkmal eingreift. Im Zentrum des neuen „Kreisels“: der Stadtgraben, der auf die frühere Tiefe ausgegraben wird und die gemauerten Torbögen wieder sichtbar macht.