Caritaswerkstätten : Bücherschrank für Leichte Sprache am Außenwall-Haus

Bewohner Ingo Goggitsch (li.) mit Leiter Wolfgang Strubel. Foto: CWWN

Rheinberg „Geben, Nehmen, Tauschen“ ist das Motto des neuen Bücherschranks für leichte Sprache, am Haus Am Außenwall in Rheinberg. Dort kann jeder Zeitschriften, Comics, Bildbände und mehr in den öffentlichen Schrank stellen und bei Gefallen eine spannende Lektüre mitnehmen.

Am liebsten in leichter Sprache. Leichte Sprache ist eine leicht verständliche sprachliche Ausdrucksform und folgt bestimmten Regeln. Der Text besteht aus kurzen Sätzen und einfachen Wörtern. Außerdem helfen Bilder und Symbole, den Inhalt besser zu verstehen. In den Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN), zu der das Haus Am Außenwall gehört, wird sie seit langem genutzt.

Die Idee zum Bücherschrank hatte der Leiter des Hauses Am Außenwall, Wolfgang Strubel. „Ich hätte gern eine alte, englische Telefonzelle augestellt, aber die habe ich nicht bekommen“, sagt er. Kurzerhand wurde eine Art Nachbau in der Metallwerkstatt der W8ZIG, einer CWWN-Werkstatt für Menschen mit psychischer Erkrankung, in Auftrag gegeben. Der steht inzwischen an seinem Platz und die ersten Bücher sind auch schon da.