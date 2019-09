Kai Magnus Sting im Schwarzen Adler : Alltagsabsurditäten in trockenen Humor verpackt

Rheinberg Kabarettist Kai Magnus Sting war im Schwarzen Adler zu Gast. Er erzählte vom Älterwerden, von der Oma und vom Handkäse.

(erko) Im Schwarzen Adler ging es am Freitag nachbarschaftlich vertraut zu. Mit Kai Magnus Sting war ein Kabarettist gekommen, der keinerlei Distanz zwischen sich und dem Publikum aufkommen lässt. So durften sich die Besucher sogar aussuchen, welche Nummern der „spöttische Ruhrpott-Melancholiker“ an diesem Abend vorträgt.

Früher war vieles einfacher, erläuterte Sting und erntete breite Zustimmung. Anstelle von kunstvoll arrangierten Brötchen, die so fade schmecken wie die Servietten, gab es früher schlicht ein Käsedubbel und fertig. Stings Favorit war der stark muffelnde Harzer, am liebsten als in Essig und Öl eingelegter „Handkäs mit Musik“, das regt die Verdauung an. Sting: „Ein guter Handkäs mit Musik muss dazu in der Lage sein, die Bettdecke nachts konstant 20 Zentimeter hoch zu halten.“ Für ein dezentes Nicken der männlichen Besucher sorgte Stings Blick in heimische Schlafzimmer: „Frauen haben eigene Ankleidezimmer und ganze Fluchten von Kleiderschränken. Männer haben einen Stuhl neben dem Bett.“