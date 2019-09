Kinderschutzbund : Der Kinderschutzbund wird 40

Feier ist am Freitag auf dem Wochenmarkt. Ferienaktion: ein Besuch auf Kettelerhof.

Der Ortsverband Alpen im Deutsche Kinderschutzbund feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Gefeiert wird das 40-jährige Bestehen am Weltkindertag, Freitag, 20. September, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr auf dem Wochenmarkt hinter dem Rathaus. Dazu sind alle Alpener Kinder mit ihren Eltern eingeladen.

Im Rahmen der Alpener Ferienspiele sind mit Kinderschutzbund 45 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren zu einem Ausflug zum Kettelerhof in Haltern am See aufgebrochen. Bei schönem Wetter eroberten die Alpener Kinder in betreuten Kleingruppen den Erlebnispark mit seinen mehr als 40 spannenden Themenwelten, die zum Forschen, Spielen, Klettern und Wahrnehmen mit allen Sinnen animierten.